Актриса из "Мажора-2" лишилась автомобиля в Петербурге

Иномарка была оборудована штатной сигнализацией.

Во вторник, 15 января, в полицию Петербурга обратилась актриса "Театра Мастерская" Алёна Артёмова, известная по фильмам "Мажор-2", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей", и заявила об угоне своего автомобиля. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница рассказала, что припарковала машину марки Hyundai Solaris 2015 года выпуска коричневого цвета возле дома на Русановской улице. Автомобиль угнали неизвестные в период с 23:30 14 января до 12:30 15 января. На транспортном средстве была особая примета — наклейка "Театра Мастерская". Иномарка была оборудована штатной сигнализацией.

В настоящий момент сотрудники полиции ведут расследование. Грабителей ищут.

Ранее мы писали, что за сутки в Петербурге угнали три дорогих иномарки.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский театр "Мастерская"