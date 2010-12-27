Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге у Московского вокзала скопилась огромная пробка
Сегодня, 14:17
0
Shdaria
354

В Петербурге у Московского вокзала скопилась огромная пробка

0
 
 

В Петербурге из-за проверок вокзалов начался дорожный коллапс.

В Санкт-Петербурге из-за анонимных звонков о миниовании зданий проводятся проверки. Данный процесс занимает много времени и неудобств. Так из-за проверок Московского вокзала скопилась огромная пробка.

Очевидцы сообщают, что в районе Московского вокзала образовалась громадная пробка из автомобилей, особенно на Невском и Лиговском проспектах.Также плотно около Ладожского, Балтийского и Финляндского вокзалов. 

Напомним, что во второй половине дня 17 ноября из-за анонимного звонка начали проверять все железнодорожные вокзалы Петербурга. 

 

Все новости района
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , пробки спб , происшествия , эвакуация спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5