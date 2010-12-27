В Петербурге возник пожар в Российской национальной библиотеке‍

В Российской национальной библиотеке на Московском проспекте тушили пожар.

В Санкт-Петербурге днем 11 ноября в здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте вспыхнул пожар.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что сигнал о возгорании поступил в 13.21. На площади 10 квадратных метров под техническим полом произошло возгорание в двух очагах - каждый по одному квадратному метру.

Очевидцы произошедшего сообщили, что на место происшествия быстро прибыло несколько пожарных машин. В течении 20 минут огонь был ликвидирован. О пострадавших информации не имеется.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург