В Петербурге арестовали мужчину, который планировал теракт в Казанском соборе

В Петербурге подозреваемого в планируемом теракте задержали 18-летнего россиянина.

В Санкт-Петербурге арестовали первого подозреваемого в подготовке террактов в Северной столице. К настоящему времени удалсоь выяснить, что 18-летний Евгений Ефимов самостоятельно занимался сборкой взрывного устройства "для подрыва Казанского собора".

В пресс-службе объединенных судов Петербурга сообщили, что сегодня, 15 дкабря Выборгский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ефимова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывного устройства" сроком до 13 февраля 2018 года.

"В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17.12.2017 взорвать Казанский Собор", - уточнили в пресс-сдужбе судов.

По версии следствия, Ефимов собирал бомбу в металлическом гараже на Литовской улице. 11 декабря владелец, придя в имущество, почувствовал химический запах, открыл дверь гаража дубликатом ключа и увидел множество странных препаратов.

Видео: пресс-служба ФСБ