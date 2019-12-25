В Петербурге таксист на ходу выкинул девушку из машины из-за замечания

Водитель по дороге стал трогать себя в интимных местах. На замечание он отреагировал агрессивно.

В Петербурге таксист избил и выбросил девушку из машины на ходу на проспекте Мечникова. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказала пострадавшая, 29 октября вечером она заказала такси. Водитель по дороге стал трогать себя в интимных местах. На замечание он отреагировал агрессивно и ударил пассажирку.

Когда напуганная девушка открыла дверь на ходу, водитель вытолкнул её на улицу. По данному инциденту проводится проверка.

Ранее ещё один таксист сломал пассажиру ногу из-за невозможности дать 5 тыс. рублей сдачи.

Фото: pxhere