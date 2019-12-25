Петербургский суд запретил фильм диггеров об исследованиях подземки

Его подготовила команда диггеров Seen and Heard.

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел административное дело по заявлению прокуратуры петербургского метрополитена. Ведомство потребовало запретить к распространению фильм "Тайна третьей станции" об исследовании подземки, снятый в 2003 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прокуратура петербургского метрополитена считает, что двухсерийный фильм, опубликованный на YouTube, нарушает законодательство в области защиты информации, транспортной безопасности, а также противодействия терроризму. Поскольку фильм рассказывает о способах незаконного проникновения на территорию метро. Суд поддержал заявление прокуратуры и запретил фильм к просмотру.

Фильм рассказывает об исследовании подземки Петербурга командой диггеров Seen and Heard. В ролях: Шустрик, Язычник, Мумия, Сержант, Megavolt, Enigma, Lain. Летом 2019 года Алексей Мегавольт Кулаков и белорусский видеоблогер, автор YouTube-канала "Road-To Film" Павел Шпунтенков погибли в коллекторе на набережной реки Карповки.

Ранее петербургский суд запретил еще два аниме из-за пагубного влияния на детей.

Фото: Piter.TV