В Петербурге суд принял жалобы на решения власти о запрете гей-митингов

В Северной столице ЛГБТ-активисты смогли подать в суд документы с жалобой сразу на 3 решения Смольного о запрете митингов.

Смольнинский районный суд изучит правомерность решения Комитета по вопросам законности и правопорядка о запрете трех ЛГБТ-митингов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сообщается, что иск об оспаривании решений органа власти в суд подали активисты Николай Алексеев, Ирина Алексеева и Владимир Иванов. По их мнению, запретительные постановления Смольного нарушают права и законные интересы граждан.

Отметим, что речь идет о трех митингах ЛГБТ-сообщества, о которых активисты проинформировали власть еще 14 декабря. Это митинг за статус Санкт-Петербурга как гей-столицы европейского туризма в Михайловском сквере, шествие за толерантное отношение по Большой Морской улице, а также митинг с призывом исполнять постановления ЕСПЧ по делам российских геев на проспекте Обуховской Обороны. Все заявки были отклонены Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Фото: Piter.TV