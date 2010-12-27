В Петербурге студенты с Ямала в "Битве" выясняли, какой из городов лучше

В команды вошли ребята из Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска.

Для петербургских студентов провели интеллектуальную викторину "Битва городов Ямала". Об этом сегодня сообщило информагентство "Север-Пресс".

"Битва" студентов прошла в представительстве Ямала в Петербурге. В команды вошли ребята из Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска.

Игра состояла из четырёх туров. Сначала проводились викторины. Участники отвечали на вопросы, касающиеся родного округа и культуры народов Севера. Ребята пытались угадать песни "романтиков", которые звучали в 70-е годы прошлого века. Затем начался конкурс для капитанов команд. После этого студенты угадывали клипы и пробовали силы в импровизированном шоу "Своя игра". Естественно, на викторине обошлось без пения и национальных танцев.

Победу одержала команда салехардских ребят "Полярные коты". Примечательно, что состояла она только из девочек.

Фото: ВКонтакте.