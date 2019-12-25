Студентам СПбГУП запретили поцелуи и объятия из-за коронавируса

Ректор университета считает любые физические контакты опасными для жизни и здоровья.

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий выпустил приказ, в котором запретил сотрудникам и студентам университета любые физические контакты. Документ появился в распоряжении редакции Piter.TV.

В частности, студентам и сотрудникам вуза запрещаются приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи. Они, по мнению Запесоцкого, могут быть потенциально опасными для жизни и здоровья на фоне эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса.

Как следует из документа, деканам факультетов до 16 марта необходимо довести приказ под подпись до всех учащихся и сотрудников университета. Его нарушение будет считаться грубым дисциплинарным проступком. Контроль за исполнением приказа Запесоцкий оставил за собой.

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Фото: Piter.TV, pixabay.com