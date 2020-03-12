"Должен быть здравый смысл": Семак высказался о ситуации с коронавирусом

Главный тренер "Зенита" заявил, что все решения следует принимать взвешенно.

Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал ситуацию, которая складывается в России на фоне распространения коронавируса. В частности, он прокомментировал возможное введение ограничений на посещения массовых мероприятий. Тренер заявил, что футбол без болельщиков теряет зрелищность и призвал принимать все решения взвешенно. Об этом пишет 78.ru.

"Должен быть здравый смысл, серьезность и ответственность за принятие решений", - подчеркнул Семак.

Тренер также напомнил, что в Петербурге пока не ввели ограничения на посещение массовых мероприятий. Однако такое развитие событий, по его словам, не следует исключать. Тогда футбольным клубам останется только подчиниться всему этому.

Ранее мы писали, что "Зенит" и "Шальке-04" перенести товарищеский матч из-за коронавируса.

Фото: fc-zenit.ru