В Петербурге стартует проект "Карта гостя Visit SPb" формата Сity Pass

"Карта гостя…" представляет собой абонемент стоимостью 4500 рублей.

В Петербурге с 25 июля стартует проект "Карта гостя Visit SPb" формата Сity Pass. Об этом сообщили в пресс-службе Городского туристско-информационного бюро.

"Карта гостя…" представляет собой абонемент стоимостью 4500 рублей. Он будет действовать 72 часа и включит в себя посещение самых известных достопримечательностей Северной столицы. Туристы смогут без дополнительной платы сходить в Русский музей или в Музей Фаберже, а также посетить дворцы и парки Петергофа. В перечень мест, доступных "Карте гостя", также вошли классические балеты на сценах Петербурга, автобусная экскурсия и водная прогулка с выходом в Финский залив.

В целом, в карту войдет более 20 предложений от ресторанов, гостиниц, магазинов и развлечений Санкт-Петербурга. ГБУ "Городское туристско-информационное бюро".

Абонемент можно будет приобрести или получить в электронном виде еще до приезда в Петербург. Уже с 1 августа "Карта гостя Visit SPb" поступит в продажу.

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