Осенью на военную службу отправятся около трех тысяч петербуржцев

Призывная кампания стартовала 1 октября.

Около 3 тысяч петербуржцев будут призваны и направлены в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью этого года. Осенний начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Осенью 20% призывников будут с высшим образованием, несколько сотен человек – иметь военно-учетную специальность. Не менее 60% направят в режимные воинские части.Лучшие призывники из Петербурга будут направлены для службы в Президентский полк.

На сборном пункте Петербурга организовано проведение медицинского обследования граждан, призванных на военную службу, на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с использованием тест-системы для обнаружения антител IgM/IgC "SARS-CoV-2".

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области