В Петербурге стартует гастрольный тур Театра Наций

Это первые гастроли Театра Наций в Северной столице за последние 9 лет.

Гастрольный тур театра Наций стартует в Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На сцене Большого драматического театра имени Г. А. Толстоганова состоится премьера спектакля "Кто боится Вирджинии Вулф?" в постановке Данила Чащина, спектакль "Дядя Ваня" в постановке Стефана Брауншвейга.

На основной сцене Александринского театра будет представлена постановка "Мастер и Маргарита" от Робера Лепажа, а на новой сцене Александринского театра зрители увидят премьеру спектакля "Саша, привет!" от Марата Гацалова. Кроме того, в программу входят спектакль "Прыг – Скок, обвалился потолок" Марины Брусникиной и постановка "Ходжа Насреддин" от Анны Викторовой, представленная театром кукол.

Это первые гастроли Театра Наций в Северной столице за последние 9 лет. Пресс-конференция, прошедшая 16 июня в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, подтвердила важность события. Директор театра Наций, Наталья Мазур, отметила, что театр поддерживает работу театров в малых городах и планирует развивать сотрудничество с Японией и Китаем, представляя свои спектакли в странах дальнего востока.

Гастрольный тур театра Наций осуществляется при поддержке генерального партнера – Сбера.

Фото: Театр Наций