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В Петербурге стартует фестиваль театра для подростков "В смысле?!"
Сегодня, 20:49
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В Петербурге стартует фестиваль театра для подростков "В смысле?!"

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Подростки смогут посмотреть спектакли, пройти мастер-классы и посетить  творческие лаборатории.

В Петербурге сегодня, 2 января, открывается первый фестиваль театра для подростков "В смысле?!". Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Инициативу предложили члены коллектива "Театральный проект 27". Он будет открыт в Северной столице около 6 месяцев. Принять участие в программах можно на разных площадках города. 

Подростки смогут посмотреть спектакли, пройти мастер-классы и посетить  творческие лаборатории. Также педагоги представят образовательные программы для школьников.

Ранее на Piter.tv: музей железных дорог России подготовил мастер-классы для петербуржцев.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль для подростков "В смысле!?"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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