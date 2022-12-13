В Петербурге стартует фестиваль театра для подростков "В смысле?!"

Подростки смогут посмотреть спектакли, пройти мастер-классы и посетить творческие лаборатории.

В Петербурге сегодня, 2 января, открывается первый фестиваль театра для подростков "В смысле?!". Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Инициативу предложили члены коллектива "Театральный проект 27". Он будет открыт в Северной столице около 6 месяцев. Принять участие в программах можно на разных площадках города.

Подростки смогут посмотреть спектакли, пройти мастер-классы и посетить творческие лаборатории. Также педагоги представят образовательные программы для школьников.

Ранее на Piter.tv: музей железных дорог России подготовил мастер-классы для петербуржцев.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль для подростков "В смысле!?"