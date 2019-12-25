В Петербурге стартовали занятия по профориентации в школах

В школах Северной столицы начались занятия по профориентации под названием "Россия - мои горизонты".

Школьникам рассказали об отраслях экономики и о качествах, которые важны для разных профессий, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

Курс предназначен для школьников с 6-го по 11-й классы и проводится каждый четверг. Всего запланировано 34 урока.

Преподаватели активно делятся с учениками перспективами, которые сегодня доступны им в мире профессиональной карьеры. Они также рассказывают о различных местах, где можно раскрыть свои таланты. Важно отметить, что первое занятие по профориентации было положительно оценено школьниками.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в школе №608.

Фото: Piter.TV