В Петербурге стартовали съемки британского фильма о блокаде Ленинграда

В Петербурге снимают фильм с участием людей, кто пережил блокаду Ленинграда.

Съемки британского документального фильма о блокаде Ленинграда начались в Санкт-Петербурге. Как рассказала ТАСС режиссер Шарлотт Мелвилл, картина будет посвящена судьбам нескольких человек, переживших блокаду. Они расскажут о своих воспоминаниях на камеру.

"Документальная лента будет посвящена судьбам нескольких человек, переживших блокаду Ленинграда. Они сами расскажут о своих воспоминаниях. Многим людям, с которыми мы планируем говорить, уже более 90 лет. У каждого из них есть своя трогательная история человеческой стойкости, и откуда бы ни была аудитория - из России, из Великобритании или других стран - мы все можем чему-то у них научиться", - отметила Мелвилл.

По словам Мелвилл, в британских школах детям рассказывают о блокаде Ленинграда, о Северных конвоях, но, по мнению режиссера, "этот период истории заслуживает более широкого внимания - особенно сейчас, когда у нас есть последняя возможность услышать об этих событиях из первых уст".

Режиссер решила снять этот фильм благодаря семье. Ее мачеха уроженка Ленинграда, она рассказывала Мелвилл о своей матери, которая стала свидетельницей блокадной зимы 41-42 годов.

Документальный фильм является независимым проектом, в котором принимают участие Мелвилл и оператор Джеймс Андерсон.

К тому же британской команде помощь оказывают петербургские волонтеры. В рамках работы над фильмом они сотрудничают с Государственным музеем истории, с Государственным Эрмитажем, Музеем обороны и блокады Ленинграда. Фильм в планах показать на экранах Соединенного Королевства и России до конца этого года.

Фото: flickr.com