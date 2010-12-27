В Петербурге началась массовая вакцинация мигрантов от кори

Сделать прививку может любой пациент из-за границы, который обратился в Единый медицинский центр.

В Петербурге началась вакцинация трудовых мигрантов от кори. На это выделили 10 тысяч доз препарата. Об этом сообщили "Невские Новости".

Сделать прививку может любой пациент из-за границы, который обратился в Единый медицинский центр. При этом, согласно постановлению № 19 от 7 ноября этого года, работодатели в обязательном порядке должны обеспечивать иммунизацию против кори привлечённых трудовых мигрантов, если раньше такая прививка не была сделана.

Выделенных доз препарата хватит примерно на 6-7 месяцев.

Эксперт прокомментировал новость об обязательных прививках для детей.

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