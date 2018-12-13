В Петербурге стартовал фестиваль молодых театров "Здесь и сейчас"

Программа фестиваля вобрала в свою основу новые театральные постановки, представленные шестеркой независимых коллективов Северной столицы.

Сегодня, одиннадцатого мая, в Северной столице стартовал фестиваль молодых театров с броским названием "Здесь и сейчас". Площадкой для проведения мероприятия стал музей театрального и музыкального искусства.

Серию показов открыл театр "Открытое пространство". Он представил спектакль "Мейерхольд" по пьесе Романа Габриа. Оригинальную электронную музыку в стиле IDM написал композитор Влад Крылов. Версию спектакля создали специально для фестиваля, учитывая технические возможности площадки.

Программа фестиваля вобрала в свою основу новые театральные постановки, представленные шестеркой независимых коллективов Северной столицы.

В мае и июне для посетителей исполнят моноспектакль "Сибирь" от театра ненормативной пластики.

Фото: theatremuseum.ru