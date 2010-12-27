На проспекте Славы из горящей квартиры спасли мужчину

По данным МЧС по Петербургу, пожар произошел на кухне однокомнатной квартиры площадью 5 квадратных метров.

В Петербурге на проспекте Славы в одной из квартир случился пожар. Из огня вытащили мужчину. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

Возгорание произошло по адресу башня 1, проспект Славы, 55 в квартире на шестом этаже. По данным МЧС по Петербургу, пожар произошел на кухне однокомнатной квартиры площадью 5 квадратных метров.

Службы прибыли очень оперативно и сразу приступили к тушению с автовышки. Очевидцы происшествия.

В огне пострадал мужчина: его вынесли на улицу и передали врачам. На данный момент, выясняются причины пожара.

Напомним, что на выходных в Петербурге в доме на улице Гладкова произошел пожар. Одна женщина погибла, а вторая попала в реанимацию.

Фото: ДТП и ЧП / ВК,