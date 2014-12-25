В Петербурге спасли еще одного детеныша ладожской нерпы

Нерпенка нашли отдыхающие на берегу Невы в поселке Свердлова.

В центр спасения тюленей в Петербурге доставили еще одного нерпенка, найденного в поселке имени Свердлова. Малыш не может нормально охотиться и нуждается в помощи специалистов. Об этом рассказали специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы".

Нерпенка нашли отдыхающие на берегу Невы. Вес малыша составляет 7,4 килограмма, в центр его доставил неравнодушный петербуржец.

Нынешний сезон в фонде считают странным, потому что нуждающихся в помощи нерп оказалось куда больше, чем ожидалось.

Ранее "Фонд друзей балтийской нерпы" показал мечтающего нерпенка Мотика.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99