  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге спасли еще одного детеныша ладожской нерпы
Сегодня, 8:23
193
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге спасли еще одного детеныша ладожской нерпы

0 0

Нерпенка нашли отдыхающие на берегу Невы в поселке Свердлова.

В центр спасения тюленей в Петербурге доставили еще одного нерпенка, найденного в поселке имени Свердлова. Малыш не может нормально охотиться и нуждается в помощи специалистов. Об этом рассказали специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы".

Нерпенка нашли отдыхающие на берегу Невы. Вес малыша составляет 7,4 килограмма, в центр его доставил неравнодушный петербуржец.

Нынешний сезон в фонде считают странным, потому что нуждающихся в помощи нерп оказалось куда больше, чем ожидалось.

Ранее "Фонд друзей балтийской нерпы" показал мечтающего нерпенка Мотика.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: нерпа, фонд друзей балтийского нерпы
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии