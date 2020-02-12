В Петербурге сожгли автомобиль зенитовского фаната Саши "Макасина"

Виновные в поджоге устанавливаются.

Ночью 12 февраля в Петербурге вспыхнул автомобиль давнего фаната футбольного "Зенита" Александра Румянцева, более известного по прозвищу "Макасин". Об этом в Twitter рассказал экс-глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Машину, вероятнее всего, поджег неизвестный. Причина и причастные к поджогу лица пока выясняются. Шпрыгин возмутился "меркзим" поступком и пожелал многолетнему заводящему найти виновников совместно с МВД.

Тем временем, утром в Красносельском районе сгорели три машины.

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