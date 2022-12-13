В Петербурге создали карту мест, дружественных к детям и подросткам с аутизмом

В Петербурге запустили проект "ВСЕВОЗМОЖНО", который представляет собой карту мест, дружественных к детям и подросткам с аутизмом. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".
Сейчас на карте есть 30 точек. В проекте участвуют театры, музеи, кафе, спортивные и творческие секции, а также библиотеки.
Создатели путеводителя отметили, что у каждого 45-го ребенка в мире диагностируется РАС. Поэтому социализация таких детей очень важна.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге 31 января состоится открытие цифровой выставки об истории советской моды.
Фото: Piter.tv
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