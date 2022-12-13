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В Петербурге создали карту мест, дружественных к детям и подросткам с аутизмом
Сегодня, 14:02
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В Петербурге создали карту мест, дружественных к детям и подросткам с аутизмом

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Создатели путеводителя отметили, что у каждого 45-ого ребенка в мире диагностируется РАС.

В Петербурге запустили проект "ВСЕВОЗМОЖНО", который представляет собой карту мест, дружественных к детям и подросткам с аутизмом. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Сейчас на карте есть 30 точек. В проекте участвуют театры, музеи, кафе, спортивные и творческие секции, а также библиотеки.

Создатели путеводителя отметили, что у каждого 45-го ребенка в мире диагностируется РАС. Поэтому социализация таких детей очень важна. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 31 января состоится открытие цифровой выставки об истории советской моды.

Фото: Piter.tv

Теги: аутизм, карта дружественных к детям и подросткам с аутизмом, куда сходить в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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