В Петербурге создали карту мест, дружественных к детям и подросткам с аутизмом

Создатели путеводителя отметили, что у каждого 45-ого ребенка в мире диагностируется РАС.

В Петербурге запустили проект "ВСЕВОЗМОЖНО", который представляет собой карту мест, дружественных к детям и подросткам с аутизмом. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Сейчас на карте есть 30 точек. В проекте участвуют театры, музеи, кафе, спортивные и творческие секции, а также библиотеки.

Создатели путеводителя отметили, что у каждого 45-го ребенка в мире диагностируется РАС. Поэтому социализация таких детей очень важна.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 31 января состоится открытие цифровой выставки об истории советской моды.

Фото: Piter.tv