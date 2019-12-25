В Петербурге создали интерактивную карту для записи в пункты вакцинации

Петербуржцы смогут на сайте посмотреть наличие талонов на вакцинацию.

Власти Петербурга (комитет по здравоохранению совместно с Медицинским информационно-аналитическим центром) разработали интерактивную карту для записи в пункты вакцинации. Благодаря ей петербуржцы смогут на сайте посмотреть наличие талонов на вакцинацию.

На карте пункты вакцинации отмечены тремя цветами: красный — менее 100 талонов, желтый — от 100 до 500 и зеленый — более 500 талонов.

Также на сайте петербуржцы сразу же смогут записаться к врачу, найти льготные лекарства, узнать готовность медицинского полиса и не только.

Ранее мы писали, что в Петербурге около станции метро "Василеостровская" и в парке 300-летия появятся мобильные пункты вакцинации в виде шатров. Еще несколько пунктов вакцинации появятся в пяти торговых центрах, которые будут доступны для петербуржцев уже на следующей неделе.

Фото: Piter.tv