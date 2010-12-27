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В Петербурге создадут перегрузочный комплекс за 6,5 млрд рублей
Сегодня, 11:17
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EvaRaskol

В Петербурге создадут перегрузочный комплекс за 6,5 млрд рублей

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Соглашение между городом и АО "Петербургский нефтяной терминал" было подписано на ПМЭФ.

В третий день работы Петербургского экономического форума был подписан договор между Санкт-Петербургом и АО "Петербургский нефтяной терминал" о создании перегрузочного комплекса.

Проект предполагает реконструкцию имеющихся и создание новых объектов терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов в "Большом порту Санкт-Петербург". 

Документ подписали вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов и генеральный директор АО "Петербургский нефтяной терминал" Валерий Хон. Общий объем инвестиций составил более 6,5 млрд рублей. Закончить строительство предполагается до 2024 года.

Фото: Piter.TV

 

Теги: пмэф, соглашение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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