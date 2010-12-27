В Петербурге создадут перегрузочный комплекс за 6,5 млрд рублей

Соглашение между городом и АО "Петербургский нефтяной терминал" было подписано на ПМЭФ.

В третий день работы Петербургского экономического форума был подписан договор между Санкт-Петербургом и АО "Петербургский нефтяной терминал" о создании перегрузочного комплекса.

Проект предполагает реконструкцию имеющихся и создание новых объектов терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов в "Большом порту Санкт-Петербург".

Документ подписали вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов и генеральный директор АО "Петербургский нефтяной терминал" Валерий Хон. Общий объем инвестиций составил более 6,5 млрд рублей. Закончить строительство предполагается до 2024 года.

Фото: Piter.TV