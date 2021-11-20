В Петербурге сотрудниками водной полиции выявлен пьяный капитан маломерного судна

В полицию обратился представитель судоходной компании и сообщил, что в акватории реки Нева в период развода мостов капитан маломерного судна, двигаясь на высокой скорости, обливал водой пассажиров прогулочного судна и опасно маневрировал.

В Петербурге сотрудниками водной полиции выявлен капитан маломерного судна, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

В полицию обратился представитель судоходной компании и сообщил, что в акватории реки Нева в период развода мостов капитан маломерного судна, двигаясь на высокой скорости, обливал водой пассажиров прогулочного судна и опасно маневрировал.

В результате сотрудниками транспортной полиции правонарушитель был задержан за управлением маломерным судном с признаками алкогольного опьянения. Также у капитана отсутствовало удостоверение на право управления маломерным судном. На 25-летнего петербуржца был составлен административный протокол.

Видео: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте