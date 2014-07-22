Задержанный полностью изобличен в совершении данного преступления.

В Петербурге сотрудниками полиции задержан гражданин, финансировавший террористическую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудниками экономической полиции ГУ МВД России совместно с сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, установлено, что в период с 22 июня 2015 по 5 июня 2017 года неизвестный гражданин с целью финансирования террористической деятельности своего знакомого, исповедующего идеи религиозного экстремизма и терроризма, совершил семь переводов денежных средств. Всего он отправил 59 тысяч рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело "содействие террористической деятельности".

В результате реализации оперативных материалов 12 апреля был задержан 28-летний неработающий гражданин, который на текущий момент проживает на территории Петербурга. Задержанный полностью изобличен в совершении данного преступления.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти