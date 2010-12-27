В Ленинградской области ожидается туман и гололедица

МЧС предупреждает о повышении опасности из-за погодных условий

С 23-25 октября согласно прогнозу по Ленинградской области ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в некоторых районах Ленинградской области ожидается гололедица, а 24 октября ночью и утром туман, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

МЧС предупреждает, что повышается вероятность ДТП и затрудненного движения на автодорогах пригорода. Также есть вероятность изменения в расписании воздушных судов.

Служба предупреждает пешеходов об осторожности при пересечении зон движения транспорта, так как тормозной путь при гололедице увеличивается. Водителям рекомендовано подготовить зимнюю резину.