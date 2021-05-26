В Петербурге состоялся торжественный спуск на воду подлодки "Великие Луки"

После спуска подводная лодка "Великие Луки" пройдет этап достройки на воде, а затем приступит к испытаниям.

На АО "Адмиралтейские верфи" 23 декабря 2022 года состоялась торжественная церемония спуска на воду подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада", строящейся для ВМФ РФ.

После спуска подводная лодка "Великие Луки" пройдет этап достройки на воде, а затем приступит к испытаниям. Подводная лодка "Великие Луки" заложена на АО "Адмиралтейские верфи" в марте 2015 года. Предприятие строит корабль по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации субмарины "Санкт-Петербург".

На торжественную церемонию прибыл глава города Великие Луки Николай Козловский.

Убеждён, что подводная лодка "Великие Луки" внесёт весомый вклад в повышение боевого потенциала Балтийского флота и в целом обеспечение обороноспособности нашей Великой Державы. Николай Козловский

Фото и видео: Николай Козловский