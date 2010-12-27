В Петербурге состоялся митинг КПРФ

Собравшиеся выразили свое недовольство политикой повышения цен и тарифов.

Согласованное собрание прошло на площади Ленина в воскресенье, 1 декабря. Представители ленинградского отделения КПРФ протестовали против ухудшения условий жизни населения страны в ближайшем будущем.

Всего мероприятие посетило порядка 150 человек. Выступавшие со сцены затрагивали вопросы повышения стоимости проезда на общественном транспорте в Петербурге, реконструкция СКК "Петербургский", переезд СПбГУ, исключение "Сада на Неве" из списка ЗНОП и другие спорные вопросы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге согласовали митинг против роста стоимости за проезд. Он состоится 8 декабря.

Фото: кадр трансляции / vk.com/spbkprf