В Петербурге прошел ежегодный "Радужный флешмоб"

Акция состоялась в Полюстровском парке Петербурга.

В четверг 17 мая в Петербурге состоялся "Радужный флешмоб" ЛГБТ- активистов. Об этом сообщили в пресс-службе ЛГБТ-группы "Выход".

Акция состоялась в Полюстровском парке Петербурга. В ней приняли участие около 150 человек. В "Радужном флешмобе" вышли не только представители ЛГБТ-движения, но и их родители. В конце мероприятия участники по традиции выпустили в небо разноцветные шарики. В этом году среди них были и черные - в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом Чечни.

Ранее Piter.TV сообщал, что акция должна была состояться в саду 30-летия Октября. Однако из-за подростковых спортивных соревнований ее перенесли в Полюстровский парк.

Фото: ЛГБТ-группа "Выход"