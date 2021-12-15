В Петербурге состоится летний фестиваль ROOF FEST 2022 на крыше

26 мая фестиваль откроет петербургская хип-хоп группа KREC.

В Петербурге пройдет летний фестиваль концертов на крыше ROOF FEST. По традиции его проведут на площадке с видом на Финский залив. В лайн-апе фестиваля этого года Ева Польна, Лолита, Ах Астахова, Рита Daкота и многие другие.

По словам организаторов, запланировано более 15 концертов, которые пройдут с мая по сентябрь. 26 мая фестиваль откроет петербургская хип-хоп группа KREC. В июне выступят 25/17 — с новой акустической программой, в июле — Ева Польна, Рита Dакота, Лолита.

Добавим, что помимо концертов будут проводиться лекции о музыке, кинопоказы фильмов о Петербурге и маркет локальных брендов.

Фото: предоставлено организаторами

