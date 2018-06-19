Петербургские депутаты предложили предоставить детям-инвалидам и незрячим социальное такси

Сейчас этой льготой пользуются 15 категорий граждан.

В ЗакС Петербурга внесли на рассмотрение законопроект о расширении перечня получателей транспортных льгот. Услуги социального такси предложили предоставлять незрячим, а также детям-инвалидам, у которых онкологические заболевания. Об этом сообщают городские СМИ.

Сейчас данной льготой пользуются 15 категорий граждан, законопроект предлагает увеличить их до 18. Закон должен распространяться на инвалидов по зрению II группы, детей-инвалидов с онкологией и детей-инвалидов, неспособных контролировать собственное поведение.

Данная инициатива была поддержана в первом чтении.

В 2018 году на социальном такси разрешили ездить до МФЦ.

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