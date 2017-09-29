ЗакС хочет запретить торговать алкоголем в магазинах рядом с парадными

Комитет по законодательству ЗакСа проголосовал за запрет продажи алкоголя в жилых домах, чьи входы находятся в непосредственной близости от парадных многоквартирных домов.

Законодательное собрание может запретить торговать алкогольной продукцией в жилых домах. За этот законопроект поддержал комитет по законодательству парламента. Голосование прошло утром в пятницу, 29 сентября.

Документ распространяет запрет на магазины, чьи входы находятся непосредственно рядом с парадными многоквартирных домов. Кроме того, законопроект предусматривает запрет розничной продажи алкогольной продукции в нежилых помещениях, чей вход также расположен около дверей парадной. Радиус, на котором может быть расположен вход в магазин с алкоголем, депутаты планируют во время поправок ко второму чтению.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что цель нового законе не в ограничении продажи алкоголя. Однако депутаты хотят сделать ее более цивилизованной. Также проект должен помочь жителям парадных избавиться от неприятного соседства, так как подобные магазины становятся точками притяжение разных людей.

ЗакС рассмотрит законопроект на заседании в начале октября.