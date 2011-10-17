Жители Петербурга подарят сладкие подарки двум тысячам ветеранов

Последний масштабный сбор прошел к новогодним праздникам.

Участники группы ВКонтакте "Подарим праздник дедушкам и бабушкам" предложили жителям Петербурга порадовать пожилых людей сладкими подарками. Активисты объявили сбор продуктов для ветеранов ко Дню Победы. Они хотят доставить сладости двум тысячам человек, проживающим, в частности, в престарелых и социальных домах. Об этом сообщает "Мойка 78".

Организатор сбора Ольга Полянская и ее соратники не первый год собирают подарки для одиноких бабушек и дедушек. Начиналось все с 20 активистов, теперь их группа разрослась почти до 15 тысяч человек. Подарки принимаются от всех желающих. Волонтеры, которым можно оставить пакеты с продуктами, живут почти у каждой станции метро. Кураторы сами вручают подарки пенсионерам. Однако люди могут поздравить бабушек и дедушек лично. В сети всегда можно проследить за судьбой подарков, посмотрев фотоотчеты в официальной группе сообщества.

Ранее мы писали, что Полтавченко хочет открыть "детские сады для взрослых".

Фото: ВКонтакте / Подарим праздник дедушкам и бабушкам