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В Петербурге со счетов фирмы списали 11,5 млн рублей долгов
Сегодня, 22:05
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В Петербурге со счетов фирмы списали 11,5 млн рублей долгов

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Однако компания платить по счетам не собиралась. За это организации пришлось отдать еще 799 тысяч рублей – исполнительский сбор. 

В воскресенье, 15 августа, стало известно, что судебные приставы списали со счетов петербургской организации-должника 11,5 миллионов рублей таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по городу. 

Так, к судебным приставам поступило сводное исполнительное производство о взыскании 11,5 млн рублей таможенных платежей с коммерческой фирмы. Однако компания платить по счетам не собиралась. За это организации пришлось отдать еще 799 тысяч рублей – исполнительский сбор. 

Тогда банковские счета фирмы арестовали, а, когда появились деньги, долг списали. На сегодняшний день лог погашен, и исполнительский сбор оплачен – принудительно.

Всего с начала года судебные приставы Петербурга взыскали и перечислили в доход бюджета более 518,5 миллионов рублей исполнительского сбора.

Ранее средняя сумма долга по штрафам ГИБДД в России составила более 840 рублей. Общая сумма долга равняется 18,3 млрд рублей.

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Теги: долги, петербургские судебные приставы, штрафы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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