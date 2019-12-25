В Петербурге со счетов фирмы списали 11,5 млн рублей долгов

Однако компания платить по счетам не собиралась. За это организации пришлось отдать еще 799 тысяч рублей – исполнительский сбор.

В воскресенье, 15 августа, стало известно, что судебные приставы списали со счетов петербургской организации-должника 11,5 миллионов рублей таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по городу.

Так, к судебным приставам поступило сводное исполнительное производство о взыскании 11,5 млн рублей таможенных платежей с коммерческой фирмы. Однако компания платить по счетам не собиралась. За это организации пришлось отдать еще 799 тысяч рублей – исполнительский сбор.

Тогда банковские счета фирмы арестовали, а, когда появились деньги, долг списали. На сегодняшний день лог погашен, и исполнительский сбор оплачен – принудительно.

Всего с начала года судебные приставы Петербурга взыскали и перечислили в доход бюджета более 518,5 миллионов рублей исполнительского сбора.

Ранее средняя сумма долга по штрафам ГИБДД в России составила более 840 рублей. Общая сумма долга равняется 18,3 млрд рублей.

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу