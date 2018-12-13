В Петербурге снижают летнюю индексацию тарифов по ЖКХ

Это станет возможным благодаря снижению необоснованных трат ресурсоснабжающими организациями.

В Смольном заявили, что летом 2019 года индексация тарифов за ЖКХ планируется ниже, чем обычно. Мера коснется счетов на газ, водоснабжение, электроэнергию и тепло. Чиновники заметили, что на данный момент специалисты проверяют деятельность снабжающих компаний. После этого будут установлены статьи расходов, траты на которые можно считать необоснованными. Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Отметим также, что в правительстве рассказали о том, что из бюджета Петербурга выделено 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию теплосетей. Благодаря этому будет заменено 320 километров инженерных сетей за год. Сейчас ответственное ведомство пытается избавиться от лишних посредников.

Ранее Piter.tv писал о том, что на содержание соцобъектов тратится 40% бюджета Петербурга/

Фото: Piter.tv