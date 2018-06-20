В Озерках снесут многоквартирный самострой

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования Госстройнадзора.

В Озерках снесут многоквартирный дом. О самострое в Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщили сами граждане. Позже Госстройнадзор подтвердил, что постройка не имеет разрешения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дом находится на Выборгском шоссе, 144, корпус 4, литера В. Комиссия в ходе проверки выяснила, что самострой вышел за пределы земельного участка, находящегося в частной собственности. Дом частично занял территорию зеленых насаждений. К тому же, участок, на котором возводится дом, предназначен для строительства не многоквартирных, а односемейных индивидуальных домов. Теперь Госстройнадзор просит суд разрешить снести самострой.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования ведомства.

Фото: Piter.TV