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В Петербурге служба "122" начала принимать заявки на вызов врача на дом
Сегодня, 9:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге служба "122" начала принимать заявки на вызов врача на дом

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Обновленная Единая информационно-справочная служба пока будет работать в тестовом режиме.

Служба "122" начала принимать заявки на вызов врача на дом в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-слубе городской администрации. 

Таким образом "122" поможет разгрузить поликлиники Северной столицы, в которых увеличилось число обращений из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что служба будет работать круглосуточно и по выходным.

Также электронный сервис вызова врача на дом реализован на портале госуслуг.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коек для коронавирусных больных хватит до Нового года.

Фото: Piter.tv

Теги: врач на дом, коронавирус, служба 112
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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