В Петербурге служба "122" начала принимать заявки на вызов врача на дом

Обновленная Единая информационно-справочная служба пока будет работать в тестовом режиме.

Служба "122" начала принимать заявки на вызов врача на дом в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-слубе городской администрации.

Таким образом "122" поможет разгрузить поликлиники Северной столицы, в которых увеличилось число обращений из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что служба будет работать круглосуточно и по выходным.

Также электронный сервис вызова врача на дом реализован на портале госуслуг.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коек для коронавирусных больных хватит до Нового года.

Фото: Piter.tv