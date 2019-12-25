В Петербурге служба "122" начала принимать заявки на вызов врача на дом

Служба "122" начала принимать заявки на вызов врача на дом в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-слубе городской администрации.
Таким образом "122" поможет разгрузить поликлиники Северной столицы, в которых увеличилось число обращений из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что служба будет работать круглосуточно и по выходным.
Также электронный сервис вызова врача на дом реализован на портале госуслуг.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коек для коронавирусных больных хватит до Нового года.
Фото: Piter.tv
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