Слесарь петербургского автосервиса катался на чужом автомобиле, оставленном на ремонт

Злоумышленника вместе с приятелем задержали.

В понедельник, 26 октября, сотрудники ДПС остановили в ночи на Наличной улице "Фольксваген Джета". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, у водителя просто хотели проверить документы, однако оказалось, что за рулем был 46-летний мужчина без водительских прав. Кроме того, петербуржец с уголовным прошлым был пьян.

Отмечается, что на пассажирском сидении был ровесник водителя, работающий слесарем в фирме по ремонту автомобилей. Обоих мужчин доставили в полицию для разбирательства, а автомобиль отвезли на штрафстоянку. В тот же день к правоохранителям обратился владелец иномарки, рассказавший, что 21 октября он отдал машину в ремонт упомянутому слесарю и очень удивился извещению о штрафстоянке.

Возбуждено уголовно дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения).

Ранее мы писали, что наехавший на полицейского пьяный водитель получил 5 лет условно.

Фото: пресс-служба ГУ МВД