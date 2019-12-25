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Слесарь петербургского автосервиса катался на чужом автомобиле, оставленном на ремонт
Сегодня, 10:45
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himif

Слесарь петербургского автосервиса катался на чужом автомобиле, оставленном на ремонт

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Злоумышленника вместе с приятелем задержали.

В понедельник, 26 октября, сотрудники ДПС остановили в ночи на Наличной улице "Фольксваген Джета". Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, у водителя просто хотели проверить документы, однако оказалось, что за рулем был 46-летний мужчина без водительских прав. Кроме того, петербуржец с уголовным прошлым был пьян.

Отмечается, что на пассажирском сидении был ровесник водителя, работающий слесарем в фирме по ремонту автомобилей. Обоих мужчин доставили в полицию для разбирательства, а автомобиль отвезли на штрафстоянку. В тот же день к правоохранителям обратился владелец иномарки, рассказавший, что 21 октября он отдал машину в ремонт упомянутому слесарю и очень удивился извещению о штрафстоянке. 

Возбуждено уголовно дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения). 

Ранее мы писали, что наехавший на полицейского пьяный водитель получил 5 лет условно.

Фото: пресс-служба ГУ МВД

Теги: слесарь, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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