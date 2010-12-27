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В Петербурге скончался генеральный конструктор атомных подлодок Игорь Баранов
Сегодня, 16:54
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lesjasap
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В Петербурге скончался генеральный конструктор атомных подлодок Игорь Баранов

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В Северной столице от болезни погиб генконструктор советских атомных подлодок.

В Петербурге ушел из жизни генеральный конструктор подводных крейсеров с ракетными установками 949 “Антей”. 
 
Сообщается, что причиной гибели Игоря Баранова стала продолжительная болезнь. По данным ЦКБ “Рубин”, инженер продолжал заниматься работой до самого конца. Отметим, что к 1994 году Игорь Леонидович принял на себя обязанность генерального конструктора. Он возглавлял много проектов советских атомных подлодок, а после - модернизацией объектов третьего поколения.
 
В настоящее время в России действуют восемь типов подлодок из 11, в создании которых принимал участие инженер. 
Теги: антей , атомные подлодки , военно-морской флот , гибель , игорь баранов , инженер , крейсер , подлодки
Категории: Новости России Происшествия Новости СПб

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