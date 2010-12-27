В Петербурге скончался генеральный конструктор атомных подлодок Игорь Баранов

В Северной столице от болезни погиб генконструктор советских атомных подлодок.

В Петербурге ушел из жизни генеральный конструктор подводных крейсеров с ракетными установками 949 “Антей”.

Сообщается, что причиной гибели Игоря Баранова стала продолжительная болезнь. По данным ЦКБ “Рубин”, инженер продолжал заниматься работой до самого конца. Отметим, что к 1994 году Игорь Леонидович принял на себя обязанность генерального конструктора. Он возглавлял много проектов советских атомных подлодок, а после - модернизацией объектов третьего поколения.

В настоящее время в России действуют восемь типов подлодок из 11, в создании которых принимал участие инженер.