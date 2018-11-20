Скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов

Актеру было 76 лет.

Петербургский артист Анатолий Артемов скончался на 77 году жизни. Актер выступал на сцене Молодежного театра на Фонтанке. По информации от коллег погибшего, он страдал от непродолжительной болезни.

О гибели сотрудника рассказали представители пресс-службы театра. Артемов умер 3 февраля. Более 30 лет артист служил в Молодежном театре. Зрители видели его в постановках "Мещанин во дворянстве", "Танго", "Жаворонке", "Любовных кружевах", Нашем городке" и "Прошлым летом в Чулимске".Артемов также выступал на площадках ТЮЗа, БДТ, Александринского театра.

Молодежный театр глубоко скорбит о потере и выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста комментируют трагическую новость в пресс-службе театра

Время и дата прощания с артистом станет известна позднее.

Фото: Piter.tv