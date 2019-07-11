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В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев

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Причины смерти не сообщаются.

В четверг, 11 июля, в Петербурге  скончался актер МДТ Олег Дмитриев. Об этом сообщается на сайте театра.

Причины смерти не сообщаются. Актера не стало на 50-м году жизни.

Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев...

сказано в сообщении

В театре заверили, что о дате и времени прощания сообщат позже. 

Олег Дмитриев трудился в  Малом драматическом театре с 1990 года. В 2004 он дебютировал в качестве режиссера. Дмитриев поставил спектакль "Любовь дона Перлимплина". Актер исполнял роли в таких спектаклях, как "Повелитель мух", "Чевенгур", и других известных постановках.

Ранее мы сообщали о том, что умерла итальянская актриса Валентина Кортезе.

Видео: prc1spb/YouTube
 

Теги: актер олег дмитриев, культура, мдт, новости спб, общество, театр мдт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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