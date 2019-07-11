Причины смерти не сообщаются.

В четверг, 11 июля, в Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев. Об этом сообщается на сайте театра.

Причины смерти не сообщаются. Актера не стало на 50-м году жизни.

Ушел из жизни наш товарищ, актер театра, режиссер Олег Дмитриев... сказано в сообщении

В театре заверили, что о дате и времени прощания сообщат позже.

Олег Дмитриев трудился в Малом драматическом театре с 1990 года. В 2004 он дебютировал в качестве режиссера. Дмитриев поставил спектакль "Любовь дона Перлимплина". Актер исполнял роли в таких спектаклях, как "Повелитель мух", "Чевенгур", и других известных постановках.

Ранее мы сообщали о том, что умерла итальянская актриса Валентина Кортезе.

Видео: prc1spb/YouTube

