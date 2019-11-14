Скончалась 93-летняя родственница Николая II

Она была вдовой родного племянника императора.

Сегодня, 2 мая, скончалась вдова родного племянника Николая II — Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Она ушла из жизни на 94-ом году жизни.

Известно, что Ольга Куликовская-Романова была почётным академиком Российской Академии Художеств и членом Союза писаталей России.

Ольга Куликовская (урождённая Пупынина) родилась в 1926 году в Югославии в семье русских эмигрантов. В 1986 году в Торонто она вышла замуж за родного племянника императора Николая II — Тихона Николаевича Куликовского-Романова.

Являлась основателем благотворительного фонда "Программа помощи России" имени императрицы Ольги Александровны, своей свекрови. Владела семью языками, на протяжении долгих лет публиковалась в прессе.

Ранее мы сообщили, что умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров.

Фото: "Фонд имени Великой Княини Ольги Александровны" / ВКонтакте