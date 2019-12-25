В Петербурге сильный ветер повалил 75 деревьев

Больше всего зелёных насаждений пострадало в Петродворцовом районе.

Стало известно, что дежурная служба Комитета по благоустройству зафиксировала сигналы о 75 случаях падения деревьев на тротуары и проезжую часть. Всю ночь 20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц. К утру 12 июля дороги Петербурга были полностью свободны от стволов и веток.

Больше всего деревьев пострадало в Петродворцовом районе: сильный ветер повалил сразу 10 стволов. Неблагоприятная обстановка сложилась и в Выборгском районе, где непогода повалила 7 деревьев. В данный момент работы по расчистке улиц от остатков листьев и веток продолжаются. Парки, сады и скверы снова открыты для посетителей.

Ранее мы сообщили, что в субботу ветер повалил столетние дубы на Елагином острове.

Фото: Pixabay