В Петербурге школьница угнала у 41-летнего знакомого Nissan и попала на нем в ДТП

Девушку задержали, по факту угона возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали 16-летнюю девушку по подозрению в угоне автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Владелец угнанного авто обратился в полицию 10 августа. Он заявил, что в период с 15 июля по 10 августа его знакомая угнала принадлежащий ему Nissan X-Trail 2010 года выпуска. Машина была припаркована у дома №5/2 на улице Катерников.

Похищенный автомобиль нашли в деревне Лопухинка Ломоносовского района Ленобласти. Школьница попала на нем в ДТП.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Школьницу отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что злоумышленница очаровала женатого владельца "Шевроле" и угнала его машину.

Фото: pixabay.com