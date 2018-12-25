В Петербурге школьница сорвалась с окна

Девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Как стало известно Piter.tv, 23 июня в полицию обратилась женщина 1953 года рождения. Она сообщила, что из окна д. 33 по Большому проспекту П.С. упала ее внучка. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что школьница 2005 года рождения сорвалась с окна квартиры на пятом этаже.

Девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Со слов родственников, к трагедии могут быть причастны наркотики: галлюциногенные грибы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна.

Фото: Piter.tv