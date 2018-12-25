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В Петербурге школьница сорвалась с окна
Сегодня, 12:28
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ruzannar

В Петербурге школьница сорвалась с окна

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Девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Как стало известно Piter.tv, 23 июня в полицию обратилась женщина 1953 года рождения. Она сообщила, что из окна д. 33 по Большому проспекту П.С. упала ее внучка. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что школьница 2005 года рождения сорвалась с окна квартиры на пятом этаже. 

Девочку доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Со слов родственников, к трагедии могут быть причастны наркотики: галлюциногенные грибы. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге двухлетний ребёнок выпал из окна.

Фото: Piter.tv

Теги: падение с большой высоты, упала с окна, школьница упала с балкона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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