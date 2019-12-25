В Петербурге школьница отравилась неизвестным веществом

Она доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 апреля из детской городской больницы № 5 поступила информация о госпитализации подростка.

В одной из квартир дома №44 по Лиговскому проспекту была обнаружена школьница 2004 года рождения с острым отравлением неизвестным веществом.

Сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии (опрашивать её нельзя).

Сотрудники полиции установили, что таблетки предложила попробовать приятельница потерпевшей.

Остальные детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили, что школьница из Петербурга перенесла клиническую смерть после отравления таблетками.

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