В Петербурге 7-летняя девочка попала в больницу после падения с пандуса

В Калининском районе Петербурге 7-летнюю девочку госпитализировали после падения с 4-метрового пандуса. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 4 июля у дома 17 по улице Верности. По предварительной информации, девочка играла с другими детьми и по неосторожности упала с пандуса. В больницу ее доставили с травмами, она находится в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Недавно в Мурино младенец получил ожог от выброшенной из окна сигареты.
Фото: Piter.tv
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