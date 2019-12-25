В Петербурге 7-летняя девочка попала в больницу после падения с пандуса

Она играла с другими детьми и упала.

В Калининском районе Петербурге 7-летнюю девочку госпитализировали после падения с 4-метрового пандуса. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 4 июля у дома 17 по улице Верности. По предварительной информации, девочка играла с другими детьми и по неосторожности упала с пандуса. В больницу ее доставили с травмами, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно в Мурино младенец получил ожог от выброшенной из окна сигареты.

Фото: Piter.tv