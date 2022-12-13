В Петербурге семьи мобилизованных могут пройти дополнительные медосмотры

Акция "Медицинский десант" проходит до 26 февраля.

В Петербурге в преддверии Дня защитника Отечества проходит акция "Медицинский десант", в рамках которой семьи пресс-службе партии "Единая Россия".

Медики принимают родных участников СВО в лечебных учреждениях Северной столицы. Так, в Приморском районе родственников военнослужащих осмотрели врачи частной клиники позвоночника доктора Разумовского, они бесплатно проконсультировали пациентов. Добавим, что принять участие в акции могут 200 жителей района.

Кроме того, "Медицинский десант" проводят в Кронштадтском районе. Кроме того, семьи мобилизованных могут получать путевки в санатории.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе ребенка задавила легковушка.

Фото: Pexels