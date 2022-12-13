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В Петербурге семьи мобилизованных могут пройти дополнительные медосмотры
Сегодня, 18:21
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В Петербурге семьи мобилизованных могут пройти дополнительные медосмотры

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Акция "Медицинский десант" проходит до 26 февраля.

В Петербурге в преддверии Дня защитника Отечества проходит акция "Медицинский десант", в рамках которой семьи пресс-службе партии  "Единая Россия".

Медики принимают родных участников СВО в лечебных учреждениях Северной столицы. Так, в Приморском районе родственников военнослужащих осмотрели врачи частной клиники позвоночника доктора Разумовского, они бесплатно проконсультировали пациентов. Добавим, что принять участие в акции могут 200 жителей района. 

Кроме того, "Медицинский десант" проводят в Кронштадтском районе. Кроме того, семьи мобилизованных могут получать путевки в санатории. 

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе ребенка задавила легковушка.

Фото: Pexels

Теги: здоровье, медицинский десант, медосмотры, семьи мобилизованных, спецоперация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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