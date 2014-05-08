В Петербурге с января ввели более 130 тыс. "квадратов" офисов

Эксперты считают, что спрос на офисную недвижимость восстановился.

В Петербурге за девять месяцев ввели 131,2 тыс. квадратных метров офисов, а за третий квартал ввели уже 38,8 "квадратов", передают аналитики Knight Frank St. Petersburg.

На рынке спрос на офисную недвижимость восстанавливается. Так, за текущий год уже заключили на 11% сделок аренды больше, чем за тот же период в прошлом году. Отмечается, что больше половины введенных офисов относятся классу А, однако только один объект располагается в историческом центре.

До начала 2022 года должны ввести в эксплуатацию еще почти 80 тыс. "квадратов". По словам экспертов, если объекты успеют сдать, то итоговый показатель ввода в 1,5 раза превысит прошлогодний результат.

Ранее мы писали, что спрос на комнаты Петербурга продолжает расти.

Фото: Piter.tv